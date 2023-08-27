Гендиректор «Динамо» Пивоваров высказался о трансферах Чавеса и Карраскаля

Генеральный директор московского «Динамо» Павел Пивоваров высказался о трансферах Луиса Чавеса и Хорхе Карраскаля.

«Это знаменательный день для «Динамо». Мы приветствуем высококлассных футболистов, игроков своих сборных. Эти переходы были долгими, но, слава богу, всё завершено. Луис, Хорхе, поздравляю вас», — передаёт слова Пивоварова корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

27-летний Чавес перешёл в «Динамо» из мексиканской «Пачуки». За «Пачуку» Чавес сыграл 143 матча, забил 14 мячей и сделал 13 голевых передач. По итогам сезона-2022/2023 он был признан лучшим опорным полузащитником лиги.

25-летний Карраскаль ранее выступал в ЦСКА. В текущем сезоне Карраскаль не провёл за ЦСКА ни одной игры. В прошлом сезоне РПЛ колумбиец сыграл в 26 матчах, забил шесть мячей и оформил одну голевую передачу.