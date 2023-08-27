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Хорхе Карраскаль: счастлив находиться в «Динамо» — эмоции переполняют

Хорхе Карраскаль: счастлив находиться в «Динамо» — эмоции переполняют
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Полузащитник Хорхе Карраскаль высказался о переходе в московское «Динамо».

«Я счастлив находиться в «Динамо». Меня переполняют эмоции, я готов и с нетерпением жду матчей на лучшем стадионе Москвы», — передаёт слова Карраскаля корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

Ранее Хорхе Карраскаль выступал за московский ЦСКА. Клумбиец перешёл в армейский клуб в феврале 2022 года на правах аренды до окончания сезона-2021/2022. В мае того года ЦСКА выкупил права на футболиста у «Ривер Плейт» и заключил с ним контракт до 2026 года. В текущем сезоне Карраскаль не провёл ни одной игры за ЦСКА. В прошлом сезоне Российской Премьер-Лиги колумбиец сыграл в 26 матчах, забил шесть мячей и оформил одну голевую передачу. Также на счету полузащитника восемь игр в Фонбет Кубке России.

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