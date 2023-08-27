Луис Чавес рассказал, что знал о «Динамо» с детства

Новичок московского «Динамо», полузащитник Луис Чавес признался, что с детства знает о бело-голубых и готов защищать цвета клуба.

«С детства знаю про «Динамо». Это был первый клуб, который обратился с предложением. Я очень рад. Были некоторые технические сложности, но я здесь и готов защищать цвета клуба, который очень уважаю с детства», — передаёт слова Чавеса корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в € 8 млн. В прошлом сезоне игрок провёл за мексиканскую «Пачуку» 42 матча во всех турнирах и отметился тремя забитыми голами и пятью результативными передачами. По итогам сезона-2022/2023 он был признан лучшим опорным полузащитником лиги.

Напомним, «Динамо» сегодня, 27 августа, объявило об официальном подписании контракта с футболистом сборной Мексики на четыре сезона с возможностью продления на ещё один год.