Главный тренер «Динамо» Личка рассказал, на какой позиции будет использовать Карраскаля

Главный тренер московского «Динамо» Марцел Личка рассказал, на какой позиции может использовать новичка бело-голубых полузащитника Хорхе Карраскаля.
«Могу использовать Карраскаля на позиции восьмёрки, на фланге. Он может закрыть четыре позиции, поскольку он очень умный игрок, его техника с мячом на высоком уровне», — передаёт слова Лички корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.
Напомним, «Динамо» сегодня, 27 августа, объявило об официальном подписании контракта с футболистом из Колумбии сроком на четыре сезона с возможностью продления на ещё один год.
В прошлом сезоне Российской Премьер-Лиги колумбиец сыграл за ЦСКА в 26 матчах, забил шесть мячей и оформил одну голевую передачу. Также на счету полузащитника восемь игр в Фонбет Кубке России.
- 27 августа 2023
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