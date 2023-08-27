Гендиректор «Динамо»: уход Захаряна поменял ситуацию в составе. У нас ещё будут трансферы

Гендиректор «Динамо» Павел Пивоваров рассказал, что клуб продолжает работу на трансферном рынке.

«В какой-то степени уход Захаряна сильно поменял ситуацию в составе. Но переговоры по Карраскалю начали до ухода Арсена, он был нам интересен и до этого. Рады, что получилось закрыть сделку.

У «Динамо» ещё будут трансферы, но ключевые задачи мы решили. Далее всё будет связано с тем, будут ли уходить игроки», — передаёт слова Пивоварова корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

Сегодня, 27 августа, «Динамо» объявило о переходе двух полузащитников Луиса Чавеса и Хорхе Карраскаля.

27-летний Чавес перешёл в «Динамо» из мексиканской «Пачуки». За «Пачуку» Чавес сыграл 143 матча, забил 14 мячей и сделал 13 голевых передач. По итогам сезона-2022/2023 был признан лучшим опорным полузащитником лиги.

25-летний Карраскаль ранее выступал в ЦСКА. В текущем сезоне Карраскаль не провёл ни одной игры. В прошлом сезоне РПЛ колумбиец сыграл 26 матчей, забил шесть мячей и оформил одну голевую передачу.

Напомним, Арсен Захарян перешёл из «Динамо» в испанский «Реал Сосьедад».