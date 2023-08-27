Хорхе Карраскаль: то, что было в ЦСКА, осталось в прошлом. Я благодарен Федотову

Полузащитник «Динамо» Хорхе Карраскаль, который недавно подписал контракт с бело-голубыми, лестно отозвался о тренере ЦСКА Владимире Федотове и о времени проведённом в клубе.
«У меня очень приятные воспоминания о моём периоде в ЦСКА. Благодарен игрокам и персоналу. Сейчас я сосредоточен на своей игре в «Динамо». Меня заинтересовала манера игры, которую проповедует Марцел Личка.
То, что было в ЦСКА, осталось в прошлом. Я благодарен Федотову, никаких проблем нет», — передаёт слова Карраскаля корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.
В прошлом сезоне Российской Премьер-Лиги колумбиец сыграл 26 матчей, забил шесть мячей и оформил одну голевую передачу.Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 25-летнего колумбийца в € 7 млн.
Напомним, «Динамо» сегодня, 27 августа, объявило об официальном подписании контракта с футболистом из Колумбии сроком на сезона с возможностью продления на ещё один год.
- 27 августа 2023
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