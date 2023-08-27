Луис Чавес: никогда не видел снег. Самая холодная температура в Мексике от нуля до пяти

Новичок московского «Динамо» мексиканец Луис Чавес ответил на вопрос, видел ли он снег.

«Видел ли я снег? Никогда. Самая холодная температура в Мексике от нуля до пяти градусов», — передаёт слова Чавеса корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

Напомним, сегодня, 27 августа, «Динамо» объявило о переходе двух полузащитников Луиса Чавеса и Хорхе Карраскаля.

27-летний Чавес перешёл в «Динамо» из мексиканской «Пачуки». За «Пачуку» Чавес сыграл 143 матча, забил 14 мячей и сделал 13 голевых передач. По итогам сезона-2022/2023 был признан лучшим опорным полузащитником лиги.

25-летний Карраскаль ранее выступал в ЦСКА. В текущем сезоне Карраскаль не провёл ни одной игры. В прошлом сезоне РПЛ колумбиец сыграл 26 матчей, забил шесть мячей и оформил одну голевую передачу.