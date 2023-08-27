Личка: когда в клубе есть латиноамериканский талант и российская дисциплина, можно мечтать

Главный тренер московского «Динамо» Марцел Личка высказался о работе с латиноамериканскими футболистами.
«У меня уже есть работы с игроками из Латинской Америки в «Оренбурге». Они идут играть в настоящий футбол, у них нет давления и стресса. Мне нравится работать с людьми, которые уверены в себе. Футболисты в Восточной Европе иногда такие грустные и неуверенные в себе. Мне нравится музыка в раздевалке, нескучная и не грустная атмосфера. Я только за, чтобы в команде были разные культуры. В сегодняшнем футболе в каждой команде есть игроки, которые всюду. Когда есть латиноамериканский талант и российская дисциплина, можно мечтать», — передаёт слова Лички корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик с пресс-конференции, которая проходит в доме «Динамо» в ГУМе.
- 27 августа 2023
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