Михаил Кержаков поддержал вратаря «Урала» Помазуна после результативной ошибки

Голкипер «Зенита» Михаил Кержаков высказался по поводу матча 6-го тура РПЛ с «Уралом» (4:0), а также прокомментировал ошибку вратаря екатеринбуржцев Ильи Помазуна.

«У меня совсем не было работы в игре с «Уралом»? Получается так. Но концентрация в любом матче всё равно присутствует, потому что вне зависимости от того, как складывается матч, всегда хочется сыграть на ноль.

Что скажу о третьем голе Клаудиньо забитым после ошибки Помазуна? Ошибка есть ошибка — такое иногда случается. Но у Ильи было и сумасшедшее спасение в конце второго тайма после удара Димы Васильева.

Мне кажется, мы в этот день сыграли действительно классно. Полностью выполнили установку тренера и сделали практически всё, что задумывали и наигрывали. На поле вы видели результат работы в течение всей недели», — приводит слова Кержаков «Матч ТВ».