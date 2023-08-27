Михаил Кержаков поддержал вратаря «Урала» Помазуна после результативной ошибки

Голкипер «Зенита» Михаил Кержаков высказался по поводу матча 6-го тура РПЛ с «Уралом» (4:0), а также прокомментировал ошибку вратаря екатеринбуржцев Ильи Помазуна.
«У меня совсем не было работы в игре с «Уралом»? Получается так. Но концентрация в любом матче всё равно присутствует, потому что вне зависимости от того, как складывается матч, всегда хочется сыграть на ноль.
Что скажу о третьем голе Клаудиньо забитым после ошибки Помазуна? Ошибка есть ошибка — такое иногда случается. Но у Ильи было и сумасшедшее спасение в конце второго тайма после удара Димы Васильева.
Мне кажется, мы в этот день сыграли действительно классно. Полностью выполнили установку тренера и сделали практически всё, что задумывали и наигрывали. На поле вы видели результат работы в течение всей недели», — приводит слова Кержаков «Матч ТВ».
- 27 августа 2023
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