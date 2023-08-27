Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Атлетик Клуб — Реал Бетис. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Шеффилд Юнайтед» — «Манчестер Сити»: Холанд открыл счёт в матче

«Шеффилд Юнайтед» — «Манчестер Сити»: Холанд открыл счёт в матче
Комментарии

В эти минуты проходит матч 3-го тура английской Премьер-лиги между «Шеффилд Юнайтед» и «Манчестер Сити». Команды играют на стадионе «Брэммел Лэйн» в Шеффилде. Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Джарредом Джиллеттом. Стартовый свисток прозвучал в 16:00 мск.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Англия - Премьер-лига . 3-й тур
27 августа 2023, воскресенье. 16:00 МСК
Шеффилд Юнайтед
Шеффилд
2-й тайм
0 : 1
Манчестер Сити
Манчестер
0:1 Холанд – 63'    

На 63-й минуте гости вышли вперёд. Эрлинг Холанд отличился с передачи Джека Грилиша.

В прошлом сезоне чемпионата Англии по футболу «Манчестер Сити» дважды обыграл «Шеффилд Юнайтед» с минимальным преимуществом – 1:0.

Напомним, «Манчестер Сити» является действующим чемпионом АПЛ. Команда в сезоне-2023/2024 ранее обыграла «Бёрнли» (3:0) и «Ньюкасл» (1:0). «Шеффилд Юнайтед» стартовал в нынешнем сезоне АПЛ с двух поражений от «Кристал Пэлас» (0:1) и от «Ноттингем Форест» (1:2).

Материалы по теме
«Сити» подписал вундеркинда. Он в топ-3 лучших дриблёров Европы
«Сити» подписал вундеркинда. Он в топ-3 лучших дриблёров Европы
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android