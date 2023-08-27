«Ньюкасл» — «Ливерпуль»: составы команд на матч АПЛ

В матче 3-го тура английской Премьер-лиги встретятся «Ньюкасл» и «Ливерпуль». Команды будут играть на стадионе «Сент-Джеймс Парк» в Ньюкасл-апон-Тайн (Англия). Матч обслужит бригада арбитров во главе с Джоном Бруксом. Начало игры — в 18:30 по московскому времени.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. Стали известны стартовые составы команд.

Составы команд:

«Ньюкасл»: Поуп, Триппьер, Шер, Ботман, Бёрн, Гимарайнс, Тонали, Жоэлинтон, Альмирон, Гордон, Исак.

«Ливерпуль»: Алисон, Александер-Арнольд, Матип, Ван Дейк, Робертсон, Собослаи, Эндо, Мак Аллистер, Салах, Диас, Гакпо.

В прошлом сезоне чемпионата Англии «Ливерпуль» одержал две победы в матчах с «Ньюкаслом». В первом круге команда Юргена Клоппа выиграла со счётом 2:1, во втором — 2:0.

«Ливерпуль» занимает восьмое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2023/2024. Команда набрала четыре очка в двух матчах. «Ньюкасл» находится на 12-й строчке, заработав три очка. Лидирует «Вест Хэм Юнайтед» (7).