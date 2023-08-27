Мостовой: в матчах, где не играл Дзюба, у «Локомотива» были сумасшедшие проблемы в атаке

Бывший полузащитник «Сельты» Александр Мостовой высказался о влиянии нападающего «Локомотива» Артёма Дзюбы на командные успехи железнодорожников.

«Фаворита в этом матче для меня нет. Важно, будет ли играть Дзюба. Кто бы что ни говорил, но в двух играх, где не играл Дзюба, у «Локомотива» были сумасшедшие проблемы в атаке. Многое будет зависеть от Дзюбы. Даже не в лучшей форме Артём играет большую роль в атаке «Локомотива», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

На данный момент Дзюба забил лишь один гол в чемпионате. Встреча «Локомотива» с «Сочи» состоится в воскресенье, в 20:00 мск. «Локомотив» занимает 12-е место, набрав шесть очков, имея в активе девять забитых мячей в пяти стартовых турах РПЛ.