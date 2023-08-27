Роман Орещук — о трансфере Карраскаля: сумасшедшая сделка для ЦСКА

Бывший спортивный директор «Динамо» Роман Орещук поделился мнением о трансфере колумбийского полузащитника Хорхе Карраскаля. Ранее «Динамо» официально объявило о приобретении футболиста ЦСКА.

«Для ЦСКА это сумасшедшая сделка, а для «Динамо» — есть вопросы. Это касается ночной московской жизни Карраскаля. По футбольным качествам Карраскаль — хороший трансфер. Футболист-то он качественный, как игрок может принести «Динамо» пользу. Но главный вопрос, повторюсь, в его ночной жизни. ЦСКА ведь тоже не просто так от него избавился. У армейцев не получилось совладать с его характером, а как будет здесь — посмотрим. Всё зависит от того, как Личка впишет Хорхе в систему», — приводит слова Орещука «РБ Спорт».

Карраскаль выступал за ЦСКА с 2022 года. На его счету 47 матчей за армейцев во всех турнирах, в которых он забил семь голов.