Роман Орещук — о трансфере Карраскаля: сумасшедшая сделка для ЦСКА

Бывший спортивный директор «Динамо» Роман Орещук поделился мнением о трансфере колумбийского полузащитника Хорхе Карраскаля. Ранее «Динамо» официально объявило о приобретении футболиста ЦСКА.
«Для ЦСКА это сумасшедшая сделка, а для «Динамо» — есть вопросы. Это касается ночной московской жизни Карраскаля. По футбольным качествам Карраскаль — хороший трансфер. Футболист-то он качественный, как игрок может принести «Динамо» пользу. Но главный вопрос, повторюсь, в его ночной жизни. ЦСКА ведь тоже не просто так от него избавился. У армейцев не получилось совладать с его характером, а как будет здесь — посмотрим. Всё зависит от того, как Личка впишет Хорхе в систему», — приводит слова Орещука «РБ Спорт».
Карраскаль выступал за ЦСКА с 2022 года. На его счету 47 матчей за армейцев во всех турнирах, в которых он забил семь голов.
- 27 августа 2023
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