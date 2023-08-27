«Шеффилд Юнайтед» — «Манчестер Сити»: хозяева сравняли счёт

В эти минуты проходит матч 3-го тура английской Премьер-лиги между «Шеффилд Юнайтед» и «Манчестер Сити». Команды играют на стадионе «Брэммел Лэйн» в Шеффилде. Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Джарредом Джиллеттом. Стартовый свисток прозвучал в 16:00 мск.
«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
На 85-й минуте вышедший на замену Джейден Богл сравнял счёт.
Ранее на 63-й минуте гости вышли вперёд — Эрлинг Холанд отличился с передачи Джека Грилиша.
В прошлом сезоне чемпионата Англии по футболу «Манчестер Сити» дважды обыграл «Шеффилд Юнайтед» с минимальным преимуществом – 1:0.
Напомним, «Манчестер Сити» является действующим чемпионом АПЛ. Команда в сезоне-2023/2024 ранее обыграла «Бёрнли» (3:0) и «Ньюкасл» (1:0). «Шеффилд Юнайтед» стартовал в нынешнем сезоне АПЛ с двух поражений: от «Кристал Пэлас» (0:1) и от «Ноттингем Форест» (1:2).
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