«Шеффилд Юнайтед» — «Манчестер Сити»: хозяева сравняли счёт

В эти минуты проходит матч 3-го тура английской Премьер-лиги между «Шеффилд Юнайтед» и «Манчестер Сити». Команды играют на стадионе «Брэммел Лэйн» в Шеффилде. Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Джарредом Джиллеттом. Стартовый свисток прозвучал в 16:00 мск.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 85-й минуте вышедший на замену Джейден Богл сравнял счёт.

Ранее на 63-й минуте гости вышли вперёд — Эрлинг Холанд отличился с передачи Джека Грилиша.

В прошлом сезоне чемпионата Англии по футболу «Манчестер Сити» дважды обыграл «Шеффилд Юнайтед» с минимальным преимуществом – 1:0.

Напомним, «Манчестер Сити» является действующим чемпионом АПЛ. Команда в сезоне-2023/2024 ранее обыграла «Бёрнли» (3:0) и «Ньюкасл» (1:0). «Шеффилд Юнайтед» стартовал в нынешнем сезоне АПЛ с двух поражений: от «Кристал Пэлас» (0:1) и от «Ноттингем Форест» (1:2).