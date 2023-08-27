Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Атлетик Клуб — Реал Бетис. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Форвард «Манчестер Сити» Холанд подвергся атаке фаната во время матча с «Шеффилдом»

Форвард «Манчестер Сити» Холанд подвергся атаке фаната во время матча с «Шеффилдом»
Комментарии

Норвежский нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд подвергся атаке со стороны болельщика во время матча чемпионата Англии с «Шеффилд Юнайтед». Мужчина прыгнул на игрока с трибун, которые на стадионе «Брэммел Лэйн» располагаются близко к полю. Охрана довольно быстро среагировала и увела нарушителя.

Напомним, несколько минут назад завершился матч 3-го тура английской Премьер-лиги между «Шеффилд Юнайтед» и «Манчестер Сити». Финальный свисток главного арбитра встречи Джарреда Джиллетта зафиксировал победу «горожан» с минимальным перевесом в счёте (2:1).

На 63-й минуте гости вышли вперёд — Эрлинг Холанд отличился с передачи Джека Грилиша. На 85-й минуте вышедший на замену защитник «Шеффилд Юнайтед» Джейден Богл сравнял счёт, но всего через четыре минуты Родри принёс «Манчестер Сити» победу. Ассистировал ему Фил Фоден. Добавим, что в первом тайме Холанд не реализовал пенальти.

Материалы по теме
Месси нанял себе личного телохранителя, который бегает по кромке поля во время его матчей
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android