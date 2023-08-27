В «Ахмате» рассказали о состоянии здоровья Гамида Агаларова

Генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров ответил на вопрос о состоянии здоровья нападающего команды Гамида Агаларова.
«Гамид Агаларов пока травмирован. Скоро будет в общей группе. Пока крутит велосипед», — сказал Айдамиров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
Напомним, Агаларов перешёл в «Ахмат» летом прошлого года. Сумма трансфера из «Уфы» составила € 3,5 млн. В минувшем сезоне футболист принял участие в 29 матчах, забив пять голов и отдав три результативных передачи.
В текущем розыгрыше Российской Премьер-Лиги Гамид Агаларов принял участие в двух матчах: футболист дважды выходил на замену в играх с «Крыльями Советов» (1-й тур) и ЦСКА (2-й тур). Кроме того, форвард принял участие в матче с «Зенитом» на Кубок России.
По итогам шести стартовых туров «Ахмат» расположился на восьмом месте в турнирной таблице РПЛ, в активе команды семь очков.
- 27 августа 2023
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