В «Ахмате» рассказали о состоянии здоровья Гамида Агаларова

Генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров ответил на вопрос о состоянии здоровья нападающего команды Гамида Агаларова.

«Гамид Агаларов пока травмирован. Скоро будет в общей группе. Пока крутит велосипед», — сказал Айдамиров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Напомним, Агаларов перешёл в «Ахмат» летом прошлого года. Сумма трансфера из «Уфы» составила € 3,5 млн. В минувшем сезоне футболист принял участие в 29 матчах, забив пять голов и отдав три результативных передачи.

В текущем розыгрыше Российской Премьер-Лиги Гамид Агаларов принял участие в двух матчах: футболист дважды выходил на замену в играх с «Крыльями Советов» (1-й тур) и ЦСКА (2-й тур). Кроме того, форвард принял участие в матче с «Зенитом» на Кубок России.

По итогам шести стартовых туров «Ахмат» расположился на восьмом месте в турнирной таблице РПЛ, в активе команды семь очков.