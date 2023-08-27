Радченко: если «Спартак» ещё пару туров так сыграет, то Абаскаля могут уволить

Бывший нападающий «Спартака» и сборной России Дмитрий Радченко высказался о неудачах «Спартака» и возможной отставке главного тренера Гильермо Абаскаля.

«Спартак» последние несколько лет играет нестабильно. Начинают хорошо, потом — плохо. Пока не будет стабильности, как у «Зенита», конкурировать за чемпионство будет очень сложно. Это задача для тренера — наладить все процессы.

Мы видим, как он ошибся в матче с «Зенитом». Абаскаля преподносили как оптимальную находку для «Спартака», тренера, который нужен команде. Но мы видим, что не всё так гладко. Если команда ещё пару туров так сыграет, то, думаю, может быть и отставка», — приводит слова Радченко Metaratings.

«Спартак» не побеждает в РПЛ на протяжении трёх туров подряд. Команда проиграла «Уралу» (2:3) и «Зениту» (1:3), а также сыграла вничью с «Ахматом» (0:0).