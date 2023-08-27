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«Майнц» сыграл вничью с «Айнтрахтом»

«Майнц» сыграл вничью с «Айнтрахтом»
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Завершился матч 2-го тура немецкой Бундеслиги между «Майнцем» и «Айнтрахтом». Команды играли на стадионе «Мева-Арена» в Майнце. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Бастианом Данкертом. Финальный свисток зафиксировал ничейный счёт 1:1.

На 25-й минуте хозяева открыли счёт, отличился Ли Джэ Сон. Минимальное преимущество «Майнц» сохранял до конца основного времени матча, но на первой компенсированной минуте гол Омара Мармуша спас гостей от поражения. Отметим, что отыгрались гости в меньшинстве – на 61-й минуте за вторую жёлтую карточку был удалён полузащитник «Айнтрахта» Ансгар Кнауфф.

«Майнц» набрал первое очко в текущем розыгрыше чемпионата Германии и поднялся на 13-е место в турнирной таблице. В активе «Айнтрахта» четыре очка, команда расположилась на шестой строчке.

Германия - Бундеслига . 2-й тур
27 августа 2023, воскресенье. 16:30 МСК
Майнц
Майнц
Окончен
1 : 1
Айнтрахт Ф
Франкфурт-на-Майне
1:0 Сон – 25'     1:1 Мармуш – 90+1'    
Удаления: нет / Кнауфф – 61'
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