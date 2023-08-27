«Крылья Советов» — «Балтика»: гости сравняли счёт

В эти минуты проходит матч 6-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором самарские «Крылья Советов» принимают калининградскую «Балтику». Команды играют на стадионе «Солидарность Арена». Встречу обслуживает бригада арбитров во главе с Михаилом Ивановым.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча, которая началась в 17:30 мск.

На 88-й минуте вышедший на замену во втором тайме нападающий «Балтики» Мурад Мусаев восстановил равновесие на табло.

Ранее на 52-й минуте полузащитник «Крыльев Советов» Сергей Бабкин открыл счёт в матче, с близкого расстояния замкнув навес Никиты Салтыкова.

В нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги «Крылья Советов» располагаются на седьмой строчке турнирной таблицы, набрав восемь очков в пяти матчах. «Балтика» находится на предпоследнем, 15-м месте с тремя очками.