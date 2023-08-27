Пивоваров: «Динамо» сейчас рассматривает одно из предложений о продаже Сазонова

Генеральный директор московского «Динамо» Павел Пивоваров сообщил, что клуб ведёт переговоры о продаже защитника Сабы Сазонова.

«Есть ли сейчас какие-то переговоры по Сазонову? Действительно, к Сабе есть серьёзный интерес из других клубов, и мы сейчас рассматриваем одно из предложений. Может ли он покинуть нашу команду уже этим летом? Да, такая вероятность есть», — приводит слова Пивоварова Sport24.

Сазонов выступает за «Динамо» с 2021 года. В прошлом сезоне грузинский защитник провёл 33 матча за «Динамо» во всех турнирах, в которых отметился одним голом. Контракт игрока с московским клубом действует до конца июня 2024 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 3 млн.

Ранее сообщалось об интересе к Сазонову со стороны итальянского «Удинезе».