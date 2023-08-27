Пропавшего в Венгрии шведского футболиста нашли. Он резко похудел за несколько дней

Шведский футболист Абдулла Талал Хамид, пропавший 20 августа, найден, сообщает сообщает Sport Bladet.
27-летний игрок был обнаружен венгерской полицией в пятницу, 25 августа. Абдулла чувствует себя относительно хорошо, но похудел на несколько килограммов. Полиция пока не сообщает, что с ним случилось.
Фото: Официальный сайт ФК «Горица»
Левый вингер бесследно исчез в понедельник в Будапеште. Он направлялся в город Велика Горица (Хорватия) на автомобиле, но по каким-то причинам так и не приехал.
Стоит отметить, что 10 августа этого года Хамид подписал однолетний контракт с клубом высшей хорватской лиги «Горица».
Абдулла имеет шведское и иракское гражданство. В Швеции он играл в третьем дивизионе, а также представлял сборную Ирака на молодёжном уровне. За свою карьеру футболист успел поиграть в Ираке, Венгрии, Австрии и Словении.
Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в € 50 тысяч.
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