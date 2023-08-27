«Вильярреал» — «Барселона»: гости растеряли преимущество в два гола к перерыву

В эти минуты проходит матч 3-го тура испанской Ла Лиги между «Вильярреалом» и «Барселоной». Команды играют на стадионе «Керамика – Эль-Мадригал» в Вильярреале. Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Алехандро Эрнандесом. После перерыва счёт ничейный – 2:2.

На 12-й минуте игрок гостей Гави открыл счёт, откликнувшись на передачу Ламина Ямала. Спустя три минуты Френки де Йонг удвоил преимущество сине-гранатовых. Однако сохранить комфортный перевес к перерыву подопечным Хави не удалось. На 26-й минуте Хуан Фойт сократил отставание «Вильярреала» в счёте, а на 40-й минуте Александр Сёрлот восстановил равновесие на табло.

«Барселона» занимает пятое место в турнирной таблице испанской Примеры сезона-2023/2024. Команда набрала четыре очка после двух матчей. «Вильярреал» находится на 12-й строчке, заработав три очка. Лидирует мадридский «Реал» (9).

Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko.