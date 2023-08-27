Конате: футбол — мужской вид спорта. Если ты не мужик, то не сможешь играть

Нападающий «Ахмата» Мохамед Конате рассказал о мужском аспекте футбола.

«У кого самые «большие яйца» из футболистов, с которыми я играл? Футбол — мужской вид спорта. Если ты не мужик, то не сможешь играть — всегда борьба. Думаю, это относится ко всем футболистам.

В «Ахмате» у всех «большие яйца»? Конечно. «Ахмат» — сила!» — приводит слова Конате Sport24.