Конате: футбол — мужской вид спорта. Если ты не мужик, то не сможешь играть
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Нападающий «Ахмата» Мохамед Конате рассказал о мужском аспекте футбола.
«У кого самые «большие яйца» из футболистов, с которыми я играл? Футбол — мужской вид спорта. Если ты не мужик, то не сможешь играть — всегда борьба. Думаю, это относится ко всем футболистам.
В «Ахмате» у всех «большие яйца»? Конечно. «Ахмат» — сила!» — приводит слова Конате Sport24.
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