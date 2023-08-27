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«Вильярреал» — «Барселона»: хозяева вышли вперёд

«Вильярреал» — «Барселона»: хозяева вышли вперёд
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В эти минуты проходит матч 3-го тура испанской Ла Лиги между «Вильярреалом» и «Барселоной». Команды играют на стадионе «Керамика – Эль-Мадригал» в Вильярреале. Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Алехандро Эрнандесом. После перерыва счёт ничейный – 2:2.

«Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.

Испания - Примера . 3-й тур
27 августа 2023, воскресенье. 18:30 МСК
Вильярреал
Вильярреал
Окончен
3 : 4
Барселона
Барселона
0:1 Гави – 12'     0:2 Ф. де Йонг – 15'     1:2 Фойт – 26'     2:2 Сёрлот – 40'     3:2 Баэна – 50'     3:3 Ф. Торрес – 68'     3:4 Левандовски – 71'    

На 50-й минуте Алекс Баэна вывел хозяев вперёд.

Первый тайм завершился с ничейный счётом. На 12-й минуте игрок гостей Гави открыл счёт, откликнувшись на передачу Ламина Ямала. Спустя три минуты Френки де Йонг удвоил преимущество сине-гранатовых. Однако сохранить комфортный перевес к перерыву подопечным Хави не удалось. На 26-й минуте Хуан Фойт сократил отставание «Вильярреала» в счёте, а на 40-й минуте Александр Сёрлот восстановил равновесие на табло.

«Барселона» занимает пятое место в турнирной таблице испанской Примеры сезона-2023/2024. Команда набрала четыре очка после двух матчей. «Вильярреал» находится на 12-й строчке, заработав три очка. Лидирует мадридский «Реал» (9).

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