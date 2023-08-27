«Крылья Советов» и «Зенит» делят первое место в РПЛ по результативности

Самарский клуб «Крылья Советов» забил 14 голов в текущем сезоне Российской Премьер-Лиги, это лучший результат в лиге наравне с санкт-петербургским «Зенитом». По ожидаемым голам самарцы лучшие в чемпионате с показателем 10,7 xG, сообщает Opta Sports.

Напомним, сегодня, 27 августа, состоялся матч 6-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором самарские «Крылья Советов» принимали калининградскую «Балтику». Команды играли на стадионе «Солидарность Арена». Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Михаилом Ивановым. Финальный свисток зафиксировал победу хозяев со счётом 2:1.

В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги «Крылья Советов» набрали 11 очков после шести матчей, команда поднялась на четвёртое место турнирной таблицы. «Балтика» осталась на предпоследнем, 15-м месте с тремя очками.