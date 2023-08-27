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Осинькин: Костанце выбили зуб, но, думаю, сегодняшней победой на зуб он заработает

Осинькин: Костанце выбили зуб, но, думаю, сегодняшней победой на зуб он заработает
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Главный тренер самарских «Крыльев Советов» Игорь Осинькин рассказал, что защитнику команды Фернандо Костанце выбили зуб по ходу первого тайма матча с «Балтикой».

«Фернандо приходил к нам как крайний защитник, но большую часть времени проводит как опорный. Сегодня «десятка», но на тренировках он стоит в воротах так… Если что произойдёт, даже не спрашивайте, кто встанет в ворота. К сожалению, в первом тайме ему выбили зуб, но, думаю, сегодняшней победой на зуб он заработает», — сказал Осинькин в эфире «Матч ТВ».

Напомним, сегодня, 27 августа, состоялся матч 6-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором самарские «Крылья Советов» принимали калининградскую «Балтику». Команды играли на стадионе «Солидарность Арена». Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Михаилом Ивановым. Финальный свисток зафиксировал победу хозяев со счётом 2:1.

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