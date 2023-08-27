Осинькин: Костанце выбили зуб, но, думаю, сегодняшней победой на зуб он заработает

Главный тренер самарских «Крыльев Советов» Игорь Осинькин рассказал, что защитнику команды Фернандо Костанце выбили зуб по ходу первого тайма матча с «Балтикой».

«Фернандо приходил к нам как крайний защитник, но большую часть времени проводит как опорный. Сегодня «десятка», но на тренировках он стоит в воротах так… Если что произойдёт, даже не спрашивайте, кто встанет в ворота. К сожалению, в первом тайме ему выбили зуб, но, думаю, сегодняшней победой на зуб он заработает», — сказал Осинькин в эфире «Матч ТВ».

Напомним, сегодня, 27 августа, состоялся матч 6-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором самарские «Крылья Советов» принимали калининградскую «Балтику». Команды играли на стадионе «Солидарность Арена». Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Михаилом Ивановым. Финальный свисток зафиксировал победу хозяев со счётом 2:1.