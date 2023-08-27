В «Челси» назвали условия, при которых отпустят Кукурелью в «МЮ»

Английские футбольные клубы «Манчестер Юнайтед» и «Челси» обсудили возможность сделки по аренде испанского защитника Марка Кукурельи, сообщает журналист Фабрицио Романо у себя в «твиттере».

По информации источника, «Челси» готов отпустить Кукурелью в платную аренду и при условии покрытия заработной платы защитника. Решение за «Юнайтед», так как у них есть три варианта на позицию левого защитника.

Лондонский клуб приобрёл испанца прошлым летом, заплатив «Брайтону» около € 65 млн. В нынешнем сезоне английской Премьер-лиги Кукурелья провёл все три матча «Челси» на скамейке запасных.

Ориентировочная стоимость игрока, по данным интернет-портала Transfermarkt, составляет € 35 млн. Действующий контракт с лондонцами рассчитан до лета 2028 года.