«Сочи» — «Локомотив»: гости открыли счёт

В эти минуты на стадионе «Фишт» в Сочи проходит матч 6-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024, в котором «Сочи» встречается с «Локомотивом». Стартовый свисток главного арбитра встречи Алексея Сухого (Люберцы) прозвучал в 20:00 по московскому времени. На момент публикации новости счёт 1:0 в пользу гостей.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 56-й минуте нападающий железнодорожников Максим Глушенков после скидки Артёма Дзюбы открыл счёт в матче.

В прошлом сезоне чемпионата России команды обменялись победами с крупным счётом. В первом круге выиграл «Сочи» (4:0), во втором — «Локомотив» (3:0).

«Сочи» занимает 11-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда набрала шесть очков в пяти матчах. «Локомотив» находится на 12-й строчке, заработав шесть очков. Лидирует «Краснодар» (14).