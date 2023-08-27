Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Атлетик Клуб — Реал Бетис. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Сочи» — «Локомотив»: гости открыли счёт

«Сочи» — «Локомотив»: гости открыли счёт
Комментарии

В эти минуты на стадионе «Фишт» в Сочи проходит матч 6-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024, в котором «Сочи» встречается с «Локомотивом». Стартовый свисток главного арбитра встречи Алексея Сухого (Люберцы) прозвучал в 20:00 по московскому времени. На момент публикации новости счёт 1:0 в пользу гостей.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

МИР Российская Премьер-лига . 6-й тур
27 августа 2023, воскресенье. 20:00 МСК
Сочи
Сочи
Окончен
0 : 1
Локомотив М
Москва
0:1 Глушенков – 56'    

На 56-й минуте нападающий железнодорожников Максим Глушенков после скидки Артёма Дзюбы открыл счёт в матче.

В прошлом сезоне чемпионата России команды обменялись победами с крупным счётом. В первом круге выиграл «Сочи» (4:0), во втором — «Локомотив» (3:0).

«Сочи» занимает 11-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда набрала шесть очков в пяти матчах. «Локомотив» находится на 12-й строчке, заработав шесть очков. Лидирует «Краснодар» (14).

Материалы по теме
Дзюба ярко вернулся в состав «Локо». А «Крылья» уже в первой четвёрке
Дзюба ярко вернулся в состав «Локо». А «Крылья» уже в первой четвёрке
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android