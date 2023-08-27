«Вест Хэм» объявил о переходе Мохаммеда Кудуса из «Аякса»

Лондонский «Вест Хэм» официально объявил о переходе нападающего амстердамского «Аякса» Мохаммеда Кудуса.
Фото: Официальный сайт ФК «Вест Хэм»
«Я с детства мечтал играть в такой лиге. Мечтал об этом моменте и очень счастлив оказаться здесь. Но на этом всё не заканчивается — я хочу двигаться ещё дальше.
Изо всех сил стараюсь развлекать болельщиков, так как считаю, что именно в этом и заключается суть футбола. Я здесь только для того, чтобы делать всё возможное и помогать команде. Я действительно счастлив быть здесь и буду бороться за эмблему. Не могу дождаться начала работы», — приводит слова Кудуса пресс-служба клуба.
23-летний игрок заключил с «молотобойцами» пятилетний контракт и стал третьим крупным летним приобретением клуба после своего бывшего партнера по «Аяксу», мексиканца Эдсона Альвареса и полузащитника сборной Англии Джеймса Уорд-Прауса. Футболист будет выступать под 14-м номером.
- 27 августа 2023
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