В «Крыльях» отреагировали на информацию об интересе к полузащитнику «Тальереса» Толосе

Спортивный директор «Крыльев Советов» Сергей Корниленко прокомментировал слухи об интересе самарцев к игроку аргентинского «Тальереса» Сантьяго Толосе.

«Интерес к полузащитнику Толосе? Мы работаем над усилением, хотим, чтобы оно было точечным. Но всю информацию мы привыкли давать на официальном сайте», — сказал Корниленко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Ранее журналист аргентинского издания 351 Deportes Начо Кастеллано на своей странице в «Твиттере» опубликовал информацию о том, что «Крылья Советов» сделали аргентинскому «Тальересу» предложение о трансфере 20-летнего атакующего хавбека Сантьяго Толосы. В текущем сезоне полузащитник выступает за «Арсенал де Саранди» на правах аренды.