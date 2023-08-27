В «Крыльях» отреагировали на информацию об интересе к полузащитнику «Тальереса» Толосе
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Спортивный директор «Крыльев Советов» Сергей Корниленко прокомментировал слухи об интересе самарцев к игроку аргентинского «Тальереса» Сантьяго Толосе.
«Интерес к полузащитнику Толосе? Мы работаем над усилением, хотим, чтобы оно было точечным. Но всю информацию мы привыкли давать на официальном сайте», — сказал Корниленко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
Ранее журналист аргентинского издания 351 Deportes Начо Кастеллано на своей странице в «Твиттере» опубликовал информацию о том, что «Крылья Советов» сделали аргентинскому «Тальересу» предложение о трансфере 20-летнего атакующего хавбека Сантьяго Толосы. В текущем сезоне полузащитник выступает за «Арсенал де Саранди» на правах аренды.
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