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Тимощук и Анюков сыграли за медийный футбольный клуб «Чисто Питер»

Тимощук и Анюков сыграли за медийный футбольный клуб «Чисто Питер»
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Бывшие игроки санкт-петербургского «Зенита» Анатолий Тимощук и Алекандр Анюков сыграли за медийный футбольный клуб «Чисто Питер».

Оба футболиста вышли в стартовом составе команды на ответный стыковой матч с командой «NIKIFILINI» за право сыграть в новом сезоне Медиалиги. В сегодняшнем матче команда из Санкт-Петербурга потерпела поражение (0:1), однако одержала победу по сумме двух матчей (2:1).

Стоит отметить, что команду возглавляет экс-игрок «Зенита» Владислав Радимов, а в состав клуба входят некоторые бывшие игроки команды, например форвард Максим Канунников, Алексей Гасилин, а также бывший форвард казанского «Рубина» Владимир Дядюн.

Медийная команда «Чисто Питер» была основана в июне 2023 года. Название было выбрано путём голосования болельщиков.

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