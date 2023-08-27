Форвард «Анйтрахта» Коло Муани всё ближе к переходу в «ПСЖ»
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Французский нападающий франкфуртского «Айнтрахта» Рандаль Коло Муани приближается к переходу в «Пари Сен-Жермен», сообщает журналист Николо Скира в своём «твиттере».
По информации источника, сумма сделки составит € 80 млн. С футболистом согласован контракт до 2028 года с зарплатой в € 7 млн в год.
Ранее в СМИ сообщалось, что немецкий клуб отклонил первое предложение «ПСЖ» по трансферу Коло Муани в размере € 60 млн плюс € 10 млн в качестве бонусов.
24-летний Коло Муани успел в нынешнем сезоне сыграть за «Айнтрахт» уже в трёх матчах, отметившись в них двумя забитыми мячами.
Контракт форварда с немецким клубом рассчитан до июня 2027 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает Коло Муани в € 80 млн.
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