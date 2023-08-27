Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Атлетик Клуб — Реал Бетис. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Защитник «Балтики» Дудиев поделился эмоциями после поражения от «Крыльев Советов»

Защитник «Балтики» Дудиев поделился эмоциями после поражения от «Крыльев Советов»
Комментарии

Защитник и капитан «Балтики» Аслан Дудиев высказался касательно итогов матча 6-го тура РПЛ, в котором его команда встречалась с «Крыльями Советов».

«Как оценю отрезок времени, которое я провёл на поле? У нас командный вид спорта, мы проиграли. Какой смысл мне оценивать себя?

Как получилось, что пропустили сразу же после того, как сравняли счёт? Так совпал случай, получилось, что «Крылья» забили второй и мы проиграли.

Перед решающим голом шёл навес и я убрал голову, не попав по мячу. Почему? Я думал, что мяч пролетит мимо, чтобы не забить в свои ворота. Я думал, что за моей спиной нет игроков соперника», — приводит слова Дудиева Metaratings.ru.

Напомним, матч 6-го тура чемпионата России завершился победой хозяев со счётом 2:1. Отметим, что «Крылья» забили победный мяч в компенсированное ко второму тайму время.

Материалы по теме
Эксклюзив
В «Крыльях Советов» прокомментировали победу над «Балтикой»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android