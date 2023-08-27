Защитник «Балтики» Дудиев поделился эмоциями после поражения от «Крыльев Советов»

Защитник и капитан «Балтики» Аслан Дудиев высказался касательно итогов матча 6-го тура РПЛ, в котором его команда встречалась с «Крыльями Советов».
«Как оценю отрезок времени, которое я провёл на поле? У нас командный вид спорта, мы проиграли. Какой смысл мне оценивать себя?
Как получилось, что пропустили сразу же после того, как сравняли счёт? Так совпал случай, получилось, что «Крылья» забили второй и мы проиграли.
Перед решающим голом шёл навес и я убрал голову, не попав по мячу. Почему? Я думал, что мяч пролетит мимо, чтобы не забить в свои ворота. Я думал, что за моей спиной нет игроков соперника», — приводит слова Дудиева Metaratings.ru.
Напомним, матч 6-го тура чемпионата России завершился победой хозяев со счётом 2:1. Отметим, что «Крылья» забили победный мяч в компенсированное ко второму тайму время.
- 27 августа 2023
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