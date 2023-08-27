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«Ювентус» потерял очки с «Болоньей», «Фиорентина» без Кокорина сыграла вничью с «Лечче»

«Ювентус» потерял очки с «Болоньей», «Фиорентина» без Кокорина сыграла вничью с «Лечче»
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Сегодня, 27 августа, продолжается второй тур итальянской Серии А.

Туринский «Ювентус» встречался дома с «Болоньей». Матч завершился вничью — 1:1. Гости открыли счёт на 24-й минуте матча, гол на счету шотландца Льюиса Фергюсона. «Ювентус» смог избежать поражения, благодаря голу сербского форварда Душана Влаховича на 81-й минуте.

Италия - Серия А . 2-й тур
27 августа 2023, воскресенье. 19:30 МСК
Ювентус
Турин
Окончен
1 : 1
Болонья
Болонья
0:1 Фергюсон – 24'     1:1 Влахович – 81'    

«Фиорентина» сыграла вничью с «Лечче». Итоговый счёт — 2:2. «Фиалки» быстро вышли вперёд. На 3-й минуте первый гол в матче забил аргентинский нападающий Николас Гонсалес. На 25-й минуте полузащитник Жозеф Альфред Дункан увеличил преимущество хозяев до двух мячей. Но во второй половине встречи «Болонья» сравняла счёт. Голами отметились Хамза Рафья и Никола Крстович.

Стоит отметить, что российский форвард хозяев Александр Кокорин остался в запасе.

Италия - Серия А . 2-й тур
27 августа 2023, воскресенье. 19:35 МСК
Фиорентина
Флоренция
Окончен
2 : 2
Лечче
Лечче
1:0 Гонсалес – 3'     2:0 Дункан – 25'     2:1 Рафья – 49'     2:2 Крстович – 75'    

В эти минуты проходят ещё два матча 2-го тура Серии А. «Лацио» играет с «Дженоа» в Риме, а «Наполи» принимает «Сассуоло».

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