«Ювентус» потерял очки с «Болоньей», «Фиорентина» без Кокорина сыграла вничью с «Лечче»

Сегодня, 27 августа, продолжается второй тур итальянской Серии А.
Туринский «Ювентус» встречался дома с «Болоньей». Матч завершился вничью — 1:1. Гости открыли счёт на 24-й минуте матча, гол на счету шотландца Льюиса Фергюсона. «Ювентус» смог избежать поражения, благодаря голу сербского форварда Душана Влаховича на 81-й минуте.
«Фиорентина» сыграла вничью с «Лечче». Итоговый счёт — 2:2. «Фиалки» быстро вышли вперёд. На 3-й минуте первый гол в матче забил аргентинский нападающий Николас Гонсалес. На 25-й минуте полузащитник Жозеф Альфред Дункан увеличил преимущество хозяев до двух мячей. Но во второй половине встречи «Болонья» сравняла счёт. Голами отметились Хамза Рафья и Никола Крстович.
Стоит отметить, что российский форвард хозяев Александр Кокорин остался в запасе.
В эти минуты проходят ещё два матча 2-го тура Серии А. «Лацио» играет с «Дженоа» в Риме, а «Наполи» принимает «Сассуоло».
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