Комментатор Нагучев объяснил, почему не называл Дзюбу по фамилии первые полчаса матча

Комментатор «Матч ТВ» Роман Нагучев, работавший на матче «Сочи» – «Локомотив» (0:1), объяснил, почему не называл форварда железнодорожников Артёма Дзюбу по фамилии на протяжении первого получаса игры. Журналист использовал альтернативные формулировки, упоминая амплуа или номер игрока.

«30 минут моего репортажа без Артёма Дзюбы – всего лишь напоминание, что следует уважать любую профессию. Номер семь несколько раз давал понять, что ему не до этого. Сам Артём и мы, комментаторы и журналисты, сделали так, что нападающий стал суперзвездой. Мы защищали его, давали возможность высказаться и объясниться в дни неудач. Это правильный и важный обмен. Но в ответ мы получаем реплику о Моссе в духе Сергея Юрьевича Белякова. Моё молчание – это перформанс в защиту профессии. Конспирологию оставьте при себе», – написал Нагучев в своём телеграм-канале.

Напомним, после матча 4-го тура РПЛ, в котором «Локомотив» играл с «Крыльями Советов» (1:1), журналист задал Дзюбе вопрос, пытаясь получить от форварда реакцию на критику со стороны известного тренера Игоря Шалимова. Нападающий железнодорожников грубо ответил представителю СМИ, сопроводив свой ответ угрозами «засунуть телефон в одно место». В итоге КДК дисквалифицировал Дзюбу на два матча условно.