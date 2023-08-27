Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Атлетик Клуб — Реал Бетис. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Комментатор Нагучев объяснил, почему не называл Дзюбу по фамилии первые полчаса матча

Комментатор Нагучев объяснил, почему не называл Дзюбу по фамилии первые полчаса матча
Аудио-версия:
Комментарии

Комментатор «Матч ТВ» Роман Нагучев, работавший на матче «Сочи» – «Локомотив» (0:1), объяснил, почему не называл форварда железнодорожников Артёма Дзюбу по фамилии на протяжении первого получаса игры. Журналист использовал альтернативные формулировки, упоминая амплуа или номер игрока.

«30 минут моего репортажа без Артёма Дзюбы – всего лишь напоминание, что следует уважать любую профессию. Номер семь несколько раз давал понять, что ему не до этого. Сам Артём и мы, комментаторы и журналисты, сделали так, что нападающий стал суперзвездой. Мы защищали его, давали возможность высказаться и объясниться в дни неудач. Это правильный и важный обмен. Но в ответ мы получаем реплику о Моссе в духе Сергея Юрьевича Белякова. Моё молчание – это перформанс в защиту профессии. Конспирологию оставьте при себе», – написал Нагучев в своём телеграм-канале.

Напомним, после матча 4-го тура РПЛ, в котором «Локомотив» играл с «Крыльями Советов» (1:1), журналист задал Дзюбе вопрос, пытаясь получить от форварда реакцию на критику со стороны известного тренера Игоря Шалимова. Нападающий железнодорожников грубо ответил представителю СМИ, сопроводив свой ответ угрозами «засунуть телефон в одно место». В итоге КДК дисквалифицировал Дзюбу на два матча условно.

Материалы по теме
Глушенков принёс «Локомотиву» победу в матче с «Сочи»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android