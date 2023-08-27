Роберто Манчини возглавил сборную Саудовской Аравии

Итальянский специалист Роберто Манчини официально возглавил сборную Саудовской Аравии. Пресс-служба Федерации футбола Саудовской Аравии выложила видеопредставление тренера в своих соцсетях.
Фото: Getty Images
Ранее журналист Николо Скира сообщал, что итальянский тренер подпишет контракт со сборной Саудовской Аравии сроком до 2026 года. Зарплата по этому соглашению будет составлять € 20 млн в год.
Манчини покинул пост главного тренера сборной Италии в начале августа. Специалист возглавлял национальную команду Италии с мая 2018 по август 2023 года и выиграл чемпионат Европы — 2020.
За свою тренерскую карьеру Роберто работал также главным тренером итальянских «Лацио» и «Интера», английского «Манчестер Сити», турецкого «Галатасарая» и российского «Зенита».
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