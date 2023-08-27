Трент — о 2:1 с «Ньюкаслом»: одна из лучших игр при Клоппе. Мы сотворили нечто на века

Защитник «Ливерпуля» Трент Александер-Арнольд поделился эмоциями после победы своей команды в игре 3-го тура АПЛ с «Ньюкаслом» (2:1).
«Это невероятно. Сегодня произошло что-то особенное. Мы вышли на матч с планом, хотели контролировать ход игры, диктовать владение и постараться как можно быстрее разрядить атмосферу на стадионе, которая для них обычно становится огромным преимуществом.
Но наш план очень быстро вылетел в трубу. Нам пришлось пройти очень непростой путь, чтобы отыграться. Но мы сплотились, разобрались со всем и сотворили нечто на века.
Сегодня было одно из наших лучших выступлений под руководством Юргена Клоппа. Мы будем вспоминать эту игру как нечто очень, очень особенное», – приводит слова Александер-Арнольда BBC.
Напомним, «Ливерпуль» остался в меньшинстве на 28-й минуте при счёте 1:0 в пользу «Ньюкасла». С поля за фол последней надежды был удалён защитник Вирджил ван Дейк.
- 27 августа 2023
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