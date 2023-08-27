Тренер «Локомотива» Галактионов похвалил команду за дисциплинированную игру

Главный тренер московского «Локомотива» Михаил Галактионов подвёл итоги матча с «Сочи».

«Безусловно, очень тяжёлая победа — с учётом того, что качество поля не позволяет играть в комбинационный футбол. Но были отрезки, когда мы опускали мяч вниз и создавали моменты. Пришлось упростить, но мы планировали это с учётом наличия в составе Артёма Дзюбы.

Надо поправлять реализацию, потому что тот же Артём только сегодня провёл первый матч после перерыва — плюс мы нащупываем различные сочетания в атаке. Думаю, всё впереди. Команда сыграла самоотверженно и дисциплинированно, с большим рвением — за это ей похвала», — приводит слова Галактионова «Матч ТВ».

Напомним, сегодня, 27 августа, состоялся матч 6-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024, в котором «Сочи» принимал «Локомотив». Финальный свисток главного арбитра встречи Алексея Сухого (Люберцы) зафиксировал победу железнодорожников с минимальным счётом 1:0. Единственный гол в матче на 56-й минуте забил форвард «Локомотива» Максим Глушенков, воспользовавшийся передачей Артёма Дзюбы.