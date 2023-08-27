«Осасуна» обыграла «Валенсию» благодаря голу на 90+5 минуте

В воскресенье, 27 августа, состоялся матч 3-го тура испанской Примеры между «Валенсией» и «Осасуной». Игра проходила на стадионе «Месталья» в Валенсии, Испания. Стартовый свисток прозвучал в 20:30 мск.
На 24-й минуте встречи арбитр Хуан Луис Пулидо Сантана назначил пенальти в ворота хозяев, который уверенно реализовал 21-летний полузащитник «Осасуны» Аймар Орос.
Аймар Орос открывает счёт в матче:
Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko.
«Валенсия» смогла сравнять счёт только на 80-й минуте. Гол в активе 23-летнего испанского форварда Уго Дуро. Однако на 90+5 минуте защитник гостей Начо Видаль поразил ворота соперника и принёс своему клубу победу. Итоговый счёт — 2:1 в пользу «Осасуны».
Это победа позволила «Осасуне» догнать «Валенсию» в турнирной таблице. Оба клуба набрали по шесть очков и теперь делят между собой пятую строчку.
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