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Видеообзор матча 6-го тура РПЛ «Сочи» — «Локомотив»

Видеообзор матча 6-го тура РПЛ «Сочи» — «Локомотив»
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На стадионе «Фишт» в Сочи завершился матч 6-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024, в котором «Сочи» встречался с «Локомотивом». Финальный свисток главного арбитра встречи Алексея Сухого (Люберцы) зафиксировал победу железнодорожников с минимальным счётом 1:0.

Единственный гол в матче на 56-й минуте забил форвард «Локомотива» Максим Глушенков, воспользовавшийся передачей Артёма Дзюбы.

«Сочи» остался на 11-м месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда набрала шесть очков в шести матчах. «Локомотив», одержавший вторую победу в РПЛ с начала сезона, поднялся на восьмую строчку, заработав девять очков по итогам шести матчей. Лидирует «Краснодар», в активе которого 14 очков.

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