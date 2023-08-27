Видеообзор матча 6-го тура РПЛ «Сочи» — «Локомотив»
Поделиться
На стадионе «Фишт» в Сочи завершился матч 6-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024, в котором «Сочи» встречался с «Локомотивом». Финальный свисток главного арбитра встречи Алексея Сухого (Люберцы) зафиксировал победу железнодорожников с минимальным счётом 1:0.
Единственный гол в матче на 56-й минуте забил форвард «Локомотива» Максим Глушенков, воспользовавшийся передачей Артёма Дзюбы.
«Сочи» остался на 11-м месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда набрала шесть очков в шести матчах. «Локомотив», одержавший вторую победу в РПЛ с начала сезона, поднялся на восьмую строчку, заработав девять очков по итогам шести матчей. Лидирует «Краснодар», в активе которого 14 очков.
Материалы по теме
Комментарии
- 27 августа 2023
-
23:43
-
23:35
-
23:34
-
23:15
-
23:02
-
23:01
-
22:47
-
22:41
-
22:36
-
22:36
-
22:29
-
22:22
-
22:12
-
22:12
-
22:05
-
21:59
-
21:59
-
21:57
-
21:49
-
21:38
-
21:36
-
21:30
-
21:18
-
21:17
-
21:16
-
21:09
-
20:59
-
20:45
-
20:42
-
20:40
-
20:30
-
20:30
-
20:30
-
20:26
-
20:25
Партнерский контент