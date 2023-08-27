Хави — о победе над «Вильярреалом»: игра получилась сумасшедшей из-за «Барселоны»
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Главный тренер «Барселоны» Хави подвёл итоги матча 3-го тура Ла Лиги, в котором сине-гранатовые со счётом 4:3 на выезде обыграли «Вильярреал». По ходу встречи «Барса» сперва вела со счётом 2:0, а после уступала — 2:3, но сумела отыграться и одержать победу.
«Игра получилась сумасшедшей из-за нас самих. Мы доминировали, но и пропустили слишком много. Это была хорошая игра в атаке, но в защите у нас были проблемы, но против этой команды нелегко играть на выезде», — приводит слова Хави Football Espana.
После победы в матче с «Вильярреалом», «Барселона» смогла подняться на третью строчку в таблице чемпионата Испании. В активе подопечных Хави семь очков.
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