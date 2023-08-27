«Это безумие!». В «Болонье» возмущены работой арбитров в матче с «Ювентусом»

Технический директор «Болоньи» Клаудио Фенуччи прокомментировал работу судейской бригады, обслуживавшей матч итальянской Серии А с «Ювентусом» (1:1).

«Я занимаюсь этой работой уже 25 лет, и раньше не часто говорил о судьях. Сегодня поздравляю свою команду с великолепной игрой: победу у нас отняла сенсационная судейская ошибка. Из уважения к нашим болельщикам и в целях защиты работы нашего тренера и команды сегодня мы не можем не отметить столь шокирующий эпизод.

Игрока сбивают прямо перед вратарём, исходом этой ситуации могут быть только пенальти и красная карточка. Немыслимо, чтобы такой фол не был санкционирован строгими мерами. В век технологий это невероятно, безумие, что VAR не вмешался, чтобы исправить ситуацию», – цитирует Фенуччи пресс-служба «Болоньи».

Упомянутый функционером эпизод произошёл во втором тайме, за несколько минут до того, как Душан Влахович сравнял счёт. Нападающий «Ювентуса» Сэмюэл Айлинг столкнулся со швейцарским форвардом соперника Даном Ндоем после сэйва Маттиа Перина. Англичанин не позволил оппоненту завладеть мячом, судя по всему, ценой фола, но ни арбитр Марко Ди Белло, ни представитель VAR не сочли эпизод достойным назначения пенальти. В довершение всего, Айлинг сделал результативную передачу, когда Влахович позже сравнял счёт.

Главный тренер «Болоньи» Тьяго Мотта и его помощники были в ярости у боковой линии, и один из ассистентов Мотты получил красную карточку.