Гаджиев: ближе к середине сезона Дзюба расцветёт

Известный российский тренер Гаджи Гаджиев высказался об игре нападающего «Локомотива» Артёма Дзюбы.

«Начало сезона у Артёма получилось не самым ударным, но тут ещё травма вмешалась. Без Дзюбы игра «Локомотива» в атаке немного хромает. Но постепенно Артём будет набирать форму и выйдет на свои привычные показатели.

Думаю, ближе к середине сезона он расцветёт, и всё будет нормально. Он большой мастер своего дела», — приводит слова Гаджиева «РБ Спорт».

В четырёх матчах текущего сезона Дзюба забил один гол и отметился одной результативной передачей. В прошлом розыгрыше чемпионата России 35-летний форвард провёл за «Локомотив» 13 матчей, в которых восемь раз отличился, а также оформил пять результативных передач.