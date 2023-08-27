Игрок «Лестера» Ндиди — главная трансферная цель «Ноттингема»

Английский «Ноттингем Форест» собирается сделать предложение «Лестеру» по покупке полузащитника Вильфреда Ндиди, сообщает журналист Фабрицио Романо у себя в «твиттере».
По информации источника, «Ноттингем» уже согласовал с нигерийцем персональные условия контракта, и теперь между клубами начнутся переговоры. Полузащитник является главной целью команды английской Премьер-лиги.
26-летний Ндиди присоединился к «Лестеру» зимой 2018 года. Англичане заплатили бельгийскому «Генку» около € 18 млн. За это время нигериец успел провести 244 матча в футболке английской команды, в которых забил 12 голов и отдал 11 результативных передач.
По данным интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость игрока сборной Нигерии составляет € 25 млн. Его действующий контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.
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