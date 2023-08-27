«Наполи» уверенно обыграл «Сассуоло». «Лацио» дома уступил «Дженоа»

Завершились два матча 2-го тура чемпионата Италии. В одном из них встречались «Наполи» и «Сассуоло». Команды играли на стадионе «Диего Армандо Марадона» (Неаполь, Италия). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Антонио Джуа. «Наполи» одержал уверенную победу со счётом 2:0.

Счёт в матче на 16-й минуте открыл нигерийский форвард партенопейцев — Виктор Осимхен, успешно реализовавший пенальти. Во втором тайме защитник Джованни Ди Лоренцо установил окончательный счёт, отличившись с передачи Хвичи Кварацхелии. За несколько минут до этого нападающий хозяев Джакомо Распадори не реализовал пенальти.

В ещё одном матче игрового дня встречались «Лацио» и «Дженоа». Команды играли на стадионе «Олимпико» (Рим, Италия). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Ливио Маринелли. «Лацио» сенсационно не смог набрать очки — 0:1. Единственным голом отметился нападающий Матео Ретеги, забивший на 16-й минуте.

После двух туров «Наполи» располагается на второй строчке в таблице чемпионата Италии, набрав шесть очков и имея разницу мячей 5:1. «Лацио», в свою очередь, идёт на 17-м месте, не набрав ни одного очка.