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«Наполи» уверенно обыграл «Сассуоло». «Лацио» дома уступил «Дженоа»

«Наполи» уверенно обыграл «Сассуоло». «Лацио» дома уступил «Дженоа»
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Завершились два матча 2-го тура чемпионата Италии. В одном из них встречались «Наполи» и «Сассуоло». Команды играли на стадионе «Диего Армандо Марадона» (Неаполь, Италия). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Антонио Джуа. «Наполи» одержал уверенную победу со счётом 2:0.

Счёт в матче на 16-й минуте открыл нигерийский форвард партенопейцев — Виктор Осимхен, успешно реализовавший пенальти. Во втором тайме защитник Джованни Ди Лоренцо установил окончательный счёт, отличившись с передачи Хвичи Кварацхелии. За несколько минут до этого нападающий хозяев Джакомо Распадори не реализовал пенальти.

Италия - Серия А . 2-й тур
27 августа 2023, воскресенье. 21:45 МСК
Наполи
Неаполь
Окончен
2 : 0
Сассуоло
Сассуоло
1:0 Осимхен – 16'     2:0 Ди Лоренцо – 64'    
Удаления: нет / Лопес – 51'

В ещё одном матче игрового дня встречались «Лацио» и «Дженоа». Команды играли на стадионе «Олимпико» (Рим, Италия). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Ливио Маринелли. «Лацио» сенсационно не смог набрать очки — 0:1. Единственным голом отметился нападающий Матео Ретеги, забивший на 16-й минуте.

После двух туров «Наполи» располагается на второй строчке в таблице чемпионата Италии, набрав шесть очков и имея разницу мячей 5:1. «Лацио», в свою очередь, идёт на 17-м месте, не набрав ни одного очка.

Италия - Серия А . 2-й тур
27 августа 2023, воскресенье. 21:45 МСК
Лацио
Рим
Окончен
0 : 1
Дженоа
Генуя
0:1 Ретеги – 16'    
Комментарии
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