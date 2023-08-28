Чемпионат Англии по футболу: результаты матчей 3-го тура и турнирная таблица

В воскресенье, 28 августа, матчем «Кристал Пэлас» — «Арсенал» завершился 3-й тур английской Премьер-лиги сезона-2023/2024.

Результаты матчей 3-го тура АПЛ:

«Челси» — «Лутон Таун» — 3:0;

«Борнмут» — «Тоттенхэм» — 0:2;

«Эвертон» — «Вулверхэмптон» — 0:1;

«Брентфорд» — «Кристал Пэлас» — 1:1;

«Манчестер Юнайтед» — «Ноттингем Форест» — 3:2;

«Арсенал» — «Фулхэм» — 2:2;

«Брайтон» — «Вест Хэм» — 4:0;

«Бёрнли» — «Астон Вилла» — 3:1;

«Шеффилд Юнайтед» — «Манчестер Сити» — 1:2;

«Ньюкасл» — «Ливерпуль» — 1:2.

Турнирную таблицу чемпионата Англии после 3-го тура возглавляет «Манчестер Сити», набравший девять очков. Следом за «горожанами» идут «Ливерпуль», «Арсенал», «Вест Хэм» и «Тоттенхэм». Все эти команды набрали по семь очков.