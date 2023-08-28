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Кварацхелия прервал сухую серию, оформив ассист в матче с «Сассуоло»

Кварацхелия прервал сухую серию, оформив ассист в матче с «Сассуоло»
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Грузинский нападающий «Наполи» Хвича Кварацхелия прервал свою продолжительную серию без результативных действий в чемпионате Италии, отметившись голевой передачей в матче с «Сассуоло» (2:0).

На 64-й минуте встречи Хвича вывел Джованни Ди Лоренцо один на один с вратарём, и крайний защитник «партенопеи» сделал счёт 2:0 в пользу действующего чемпиона Италии. Победный гол с пенальти на 16-й минуте матча провёл лучший бомбардир минувшего розыгрыша Виктор Осимхен.

Для Кварацхелии это был первый официальный матч в новом сезоне. Старт чемпионата форвард пропустил из-за травмы. В концовке прошлого сезона Хвича покинул поле без забитых мячей и результативных передач в 11 матчах подряд, тогда как в первых 23 матчах в чемпионате Италии у него было 12 голов и 10 ассистов.

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