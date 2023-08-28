Балахнин: у «Спартака» проблемы внутри, и это надо менять

Футбольный эксперт Сергей Балахнин поделился мнением о перспективах московского «Спартака» в ближайших матчах.

«Я могу понять Абаскаля, который снял с игры Соболева и Игнатова. Он видел, что надо что-то менять, и пытался это сделать, потому что игра его не устраивала. Но получилось ещё хуже.

Будет ли «Краснодар» выступать в роли фаворита в игре со «Спартаком»? Нет. У красно-белых проблемы внутри, и это надо менять. Иначе ничего не изменится. Мне кажется, что «Спартаку» сейчас лучше сыграть как раз с сильным соперником.

А вот например в кубковой игре с «Динамо» мы не увидим ничего нового, потому что играть будут те футболисты, которые чаще остаются в запасе. Для этого сейчас подходящие условия. Вот все команды этим и пользуются. Я не удивлюсь, если свежие футболисты смогут показать достаточно интересный футбол в матче с «Динамо», — приводит слова Балахнина «Евро-Футбол.Ру».