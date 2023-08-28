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Чемпионат Саудовской Аравии по футболу: расписание матчей 4-го тура сезона-2023/2024

Чемпионат Саудовской Аравии по футболу: расписание матчей 4-го тура сезона-2023/2024
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Сегодня, 28 августа, стартует 4-й тур чемпионата Саудовской Аравии. Представляем вашему вниманию полное расписание 4-го тура.

Расписание матчей 4-го тура чемпионата Саудовской Аравии:

28 августа, понедельник
«Абха» — «Аль-Фейха» — 18:00 мск
«Аль-Хиляль» — «Аль-Иттифак» — 21:00 мск
«Аль-Вахда» — «Аль-Иттихад» — 21:00 мск
«Аль-Раед» — «Эр-Рияд» — 21:00 мск

29 августа, вторник
«Аль-Охдуд» — «Аль-Таавун» — 18:00 мск
«Дамак» — «Аль-Фатех» — 18:00 мск
«Аль-Халидж» — «Аль-Хазм» — 21:00 мск
«Аль-Ахли» — «Аль-Таи» — 21:00 мск
«Аль-Наср» — «Аль-Шабаб» — 21:00 мск

По итогам трёх туров в турнирной таблице чемпионата Саудовской Аравии установилось двоевластие: максимальный результат показали «Аль-Иттихад», «Аль-Ахли» и «Аль-Иттифак», набравшие по девять очков. Список лучших бомбардиров возглавляет Абдерразак Хамдалла («Аль-Иттихад»), в активе которого четыре мяча.

Чемпионат Саудовской Аравии разыгрывается в 34 тура. Матчи последнего тура пройдут 27 мая.

Турнирная таблица чемпионата Саудовской Аравии сезона-2023/2024
Календарь чемпионата Саудовской Аравии сезона-2023/2024
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