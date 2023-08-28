Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Атлетик Клуб — Реал Бетис. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Атлетик» обыграл «Бетис», уступая по ходу матча 0:2

«Атлетик» обыграл «Бетис», уступая по ходу матча 0:2
Аудио-версия:
Комментарии

Завершился матч 2-го тура чемпионата Испании, в котором встречались «Атлетик» и «Бетис». Команды играли на стадионе «Сан-Мамес» (Бильбао). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с. Волевую победу одержал «Атлетик» — 4:2. Отметим, что команда проигрывала по ходу матча со счётом 0:2.

«Бетис» повёл в счёте уже на второй минуте игры — голом отметился форвард Виллиан Жозе. Ещё через восемь минут отличился Иско.

«Атлетик» начал свой камбэк дублем полузащитника Микеля Весги. Оба мяча были забиты с пенальти. В концовке тайма хозяева и вовсе вышли вперёд — отличился Горка Гурусета.

Гурусета забивает победный мяч в ворота «Бетиса»:

Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko.

В концовке второго тайма «Атлетик» усилиями Унаи Гомеса поставил точку в матче — победа команды из Бильбао со счётом 4:2.

В турнирной таблице «Атлетик» располагается на пятом месте, имея в активе шесть очков. «Бетис», в свою очередь, идёт на девятом месте, набрав четыре очка.

Испания - Примера . 3-й тур
27 августа 2023, воскресенье. 22:30 МСК
Атлетик Б
Бильбао
Окончен
4 : 2
Бетис
Севилья
0:1 Жозе – 2'     1:1 Весга – 30'     2:1 Весга – 45'     3:1 Гурусета – 45+7'     4:1 Гомес – 84'    
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android