«Атлетик» обыграл «Бетис», уступая по ходу матча 0:2

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Завершился матч 2-го тура чемпионата Испании, в котором встречались «Атлетик» и «Бетис». Команды играли на стадионе «Сан-Мамес» (Бильбао). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с. Волевую победу одержал «Атлетик» — 4:2. Отметим, что команда проигрывала по ходу матча со счётом 0:2.

«Бетис» повёл в счёте уже на второй минуте игры — голом отметился форвард Виллиан Жозе. Ещё через восемь минут отличился Иско.

«Атлетик» начал свой камбэк дублем полузащитника Микеля Весги. Оба мяча были забиты с пенальти. В концовке тайма хозяева и вовсе вышли вперёд — отличился Горка Гурусета.

Гурусета забивает победный мяч в ворота «Бетиса»:

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В концовке второго тайма «Атлетик» усилиями Унаи Гомеса поставил точку в матче — победа команды из Бильбао со счётом 4:2.

В турнирной таблице «Атлетик» располагается на пятом месте, имея в активе шесть очков. «Бетис», в свою очередь, идёт на девятом месте, набрав четыре очка.